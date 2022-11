L'Asl Vco richiama in servizio gli operatori 'no vax'

L'Asl Vco invia a tutti gli operatori sospesi dal servizio una comunicazione per il loro reintegro.

“Si comunica che con D.L. 31.10.2022 n. 162 art. 7, pubblicato sulla G.U. del 31.10.2022 ed entrato in vigore in pari data, è stata rideterminata la data di sospensione dal servizio al 1.11.2022 in luogo del 31.12.2022.

In esecuzione di tale disposizione si invitano tutti gli operatori a tutt’oggi sospesi dal servizio, a prendere contatto con il Direttore /Responsabile della Struttura aziendale di afferenza per concordare tempi e modi per il rientro in servizio”.

“Per i soli operatori iscritti ad Ordini professionali: è indispensabile verificare preliminarmente la propria posizione presso l’Ordine Professionale di appartenenza”.