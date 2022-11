8 criptovalute economiche con il più alto potenziale

Individuare le piccole crypto su cui investire può spesso essere una strategia redditizia: tuttavia, trovare questi asset è un compito abbastanza difficile.

In questa guida segnaliamo le migliori criptovalute economiche da acquistare in questo momento, oltre ad altri sette asset con quasi lo stesso potenziale di crescita.

Le migliori criptovalute economiche da acquistare

Per gli investitori che hanno solo bisogno di una spinta nella giusta direzione, abbiamo riassunto di seguito quale sia la migliore criptovaluta da acquistare. Una revisione approfondita di ogni progetto può invece essere trovata nella sezione successiva.

Dash 2 trade – Piattaforma di segnali e analisi crittografica con token di utilità ERC

IMPT - Criptovaluta green, che promuove la tokenizzazione dei crediti di carbonio

Calvaria – Gioco crypto di carte basato su NFT

Tamadoge – Gioco crypto play-to-earn con animali NFT

Polygon – Blockchain di livello 2 altamente scalabile

Stellar – Criptovalute transazionali aggiornabili e sostenibili

Chiliz – Facilita la creazione di fan token nella rete crypto

Cronos – Asset nativo del popolare exchange crypto.com

Dash 2 Trade – Piattaforma di segnali e analisi crittografica con token di utilità ERC ora in prevendita

Dash2Trade (D2T) è una piattaforma di criptovalute, analisi e segnali, progettata per fornire a trader e investitori informazioni accurate, che possono essere utilizzate per migliorare il loro processo decisionale. Il token D2T basato su ERC ha già raccolto oltre $ 5,7 milioni dall’inizio della sua prevendita, guadagnandosi il titolo di migliore criptovaluta in cui investire.

D2T ha una fornitura fissa di 1 miliardo di token, di cui 700 milioni sono destinati agli investitori, durante la prevendita. Il token è esentasse, il che facilita il trading e il listing su exchange centralizzati.

Al fine di mantenere alta la domanda, i token D2T vengono utilizzati per acquistare abbonamenti alla piattaforma Dash 2 Trade. Sono disponibili i seguenti livelli:

Gratuito : consente agli utenti di utilizzare dati e funzionalità limitate.

Starter (400 D2T mensili) : offre la possibilità di accedere a tutte le funzionalità di Dash 2 Trade, comprese le metriche di base e i dati sui DEX avanzati.

Premium (1.000 D2T al mese o 9.600 D2T all'anno): accesso illimitato a metriche e approfondimenti commerciali.

La prevendita di Dash 2 Trade è divisa in nove fasi e il prezzo di D2T continua a salire. Inizialmente è stato venduto per $ 0,0476, poi è aumentato a $ 0,05: durante la nona e ultima fase, D2T sarà venduto a $ 0,0662.

Alcune delle funzionalità più utili della piattaforma Dash 2 Trade sono, per esempio, un sistema di classificazione per ICO/prevendite imminenti, il sentiment dei social su una specifica criptovaluta, un'API per il trading automatizzato e una piattaforma per la creazione e il test di strategie di trading.

È facile capire perché D2T sia considerata da molti la criptovaluta migliore in cui investire: la sua piattaforma offre una miriade di strumenti utili, mentre il token D2T beneficia di una forte tokenonomics e di un caso d'uso reale.

Il sito di D2T, per chi ha bisogno di maggiori informazioni, è raggiungibile a https://dash2trade.com/it.

IMPT - Criptovaluta green, che promuove la tokenizzazione dei crediti di carbonio

IMPT è una delle criptovalute più green, che mira a migliorare il mercato della compensazione del carbonio da 273 miliardi di dollari, utilizzando la tecnologia NFT. Il concetto ha attirato l'attenzione degli investitori che si concentrano sulla sostenibilità, tanto che IMPT ha raccolto ben 12,5 milioni di dollari dal suo lancio.

Ci saranno tre fasi di prevendita: durante la prima (ora terminata), i token IMPT sono stati venduti a $ 0,018, durante la seconda vengono venduti a $ 0,023 e durante la terza il prezzo aumenterà a $ 0,028. IMPT ha una fornitura fissa di 3 miliardi di token, dei quali 1,8 miliardi sono riservati agli investitori in prevendita.

Di solito il mercato del credito di carbonio non è trasparente e non è esente da truffe: IMPT si propone di cambiare questa situazione, tokenizzando i crediti di carbonio e lavorando esclusivamente con organizzazioni ambientali controllate da terze parti.

IMPT mette a disposizione diversi modi per consentire alle persone di ottenere crediti di carbonio: oltre a poterli acquistare, gli utenti possono guadagnare token IMPT facendo spese online sui siti di oltre 25.000 aziende, per poi scambiarli con crediti di carbonio. Le aziende possono anche collaborare con IMPT per allocare una parte dei loro margini di vendita a organizzazioni ambientali certificate.

Grazie al token venduto per soli $ 0,023, IMPT è probabilmente la criptovaluta migliore da acquistare ora. Il progetto è ricco di valore intrinseco e la prevendita sta andando meglio del previsto, per cui vale la pena darci un'occhiata

Il sito di IMPT fornisce tutte le informazioni e le guide sul progetto al link https://www.impt.io/it.

Calvaria – Gioco crypto di carte basato su NFT

Calvaria (RIA) è un gioco crypto di carte simile a Magic: The Gathering Arena e utilizza la tecnologia NFT per creare oggetti digitali collezionabili. La prevendita è andata bene, infatti ha raccolto oltre $ 1.600.000 finora.

I token RIA basati su ERC vengono utilizzati per mettere in stake, governare e acquistare articoli dal negozio Calvaria; possono essere utilizzati per pagare gli aggiornamenti delle carte e verranno assegnati ai giocatori come ricompensa per il loro gameplay.

Il token RIA in questo momento è in prevendita e il suo valore aumenta man mano che la prevendita procede, fino ad arrivare alla decima e ultima fase.

Molti dei giochi crypto più popolari utilizzano la rete Ethereum e, di conseguenza, si può incorrere in un sovraffollamento. Calvaria ha invece sfruttato Polygon Networks per migliorare la scalabilità, mantenendo l'architettura e la sicurezza ERC-20. Pertanto, alcuni speculatori ritengono che RIA sia la migliore criptovaluta economica su cui puntare in questo momento.

Con Calvaria pronto a spiccare il volo, il token RIA potrebbe ritrovarsi a salire di valore dopo la chiusura della prevendita, quindi sembra essere una buona idea acquistarla prima del prossimo aumento di prezzo.

Tamadoge – Gioco crypto play-to-earn con animali NFT

Tamadoge (TAMA) è un meme coin play-to-earn incentrato sull'utilità, che sta rapidamente guadagnando popolarità. Il progetto è partito con una prevendita, che è andata rapidamente esaurita e ha raccolto $ 19 milioni. Quindi, Tamadoge è stato quotato sull'exchange OKX ed è passato da un prezzo di listing di $ 0,03 a un massimo di $ 0,197, imponendosi come una delle migliori criptovalute in cui investire.

Tamadoge ha un suo metaverso, noto come Tamaverse, in cui i giocatori possono esplorare questa terra virtuale, raccogliendo animali NFT in 3D lungo il percorso. I giocatori devono allevare dei cuccioli e, quando sono adulti, farli combattere per guadagnare punti in classifica e quindi ricevere ricompense in TAMA.

Tamadoge ha recentemente lanciato le sue collezioni NFT ultra rare, rare e comuni, che saranno utilizzabili in una prossima serie di giochi in stile arcade; inoltre ai possessori verrà dato anche un cucciolo di Tamadoge, con figure simili a quelle utilizzate nel gioco di punta del progetto.

Tamadoge ha già dimostrato di essere una delle migliori prevendite di criptovalute dell'anno, probabilmente la migliore in cui investire. Tuttavia, con il lancio del gioco di punta Tamdog, previsto per il quarto trimestre del 2022, potremmo assistere a una crescita esplosiva dell'asset nei tempi a venire.

Polygon – Blockchain di livello 2 altamente scalabile

Polygon (MATIC) mira a migliorare la scalabilità delle criptovalute, costruendo un rollup di livello 2 sulla rete Ethereum.

Polygon è supportato da due degli exchange più popolari al mondo, Coinbase e Binance. In quanto tale, la rete è molto popolare tra gli appassionati di criptovalute. Polygon inoltre mira a rilasciare più in là il supporto per reti diverse da Ethereum, migliorando l'interoperabilità nello spazio cripto.

Con il sostegno di alcune delle più grandi entità all'interno del mondo delle criptovalute, Polygon potrebbe essere la migliore da acquistare in questo momento, anche se, di recente, sono emerse numerose soluzioni concorrenti di livello 2: per questo motivo, è importante valutare bene prima di investire.

Stellar – Criptovalute transazionali aggiornabili e sostenibili

Creato nel 2014, dopo che ex dipendenti di Ripple hanno creato una fork della rete XRP, Stellar (XLM) è un progetto cripto che mira a migliorare l'efficienza nel settore finanziario. La rete vanta transazioni di questa tipologia, basate su un regolamento rapido e basso consumo energetico.

Stellar è entrato con successo nel settore finanziario, con progetti di criptovalute in collaborazione con le principali istituzioni finanziarie tra cui MoneyGram e Circle.

Nel complesso, Stellar vanta una serie impressionante di funzionalità e probabilmente si affermerà nel mondo finanziario in breve tempo nonostante la forte concorrenza da parte di XRP.

Chiliz – Facilita la creazione di fan token nella rete crypto

Chiliz (CHZ) è un progetto cripto che ha lo scopo di facilitare la creazione di fan token, progettati per aumentare la connessione tra le squadre sportive e i loro sostenitori più fedeli. La rete Chiliz ha generato alcuni dei fan token più famosi, incluso quello del Barcellona.

Dal suo lancio è riuscita a collaborare con molte delle squadre sportive più famose del mondo, il che ha comportato un enorme aumento della domanda di token CHZ. Questi fan token ricevono utilità attraverso la piattaforma Socios, che consente ai fan di intervenire su varie decisioni relative alla squadra.

I chillies sono diventati popolari nell'ultimo anno e hanno aiutato anche Binance a costruire il proprio ecosistema di fan token. Nonostante la crescente concorrenza, CHZ rimane forte e promette di essere forse la criptovaluta migliore da acquistare ora, per avere garantita una crescita a lungo termine.

Cronos – Asset nativo del popolare exchange crypto.com

Cronos (CRO) è l’asset principale del popolare exchange Crypto.com: creato nel 2016, ha una moltitudine di utenti all'interno del suo ecosistema.

Ha creato un sistema a più livelli con prezzi migliori a chi possiede più CRO. Questo sistema viene utilizzato per determinare le commissioni su Crypto.com, nonché i livelli di cashback e i premi delle carte Crypto.com.

Qualsiasi asset, supportato da uno degli exchange più popolari al mondo, sarebbe destinato a un futuro di successo: Crypto.com ha tutti i fondi necessari per mantenere la sua criptovaluta forte, per cui Cronos potrebbe essere la migliore da acquistare ora.

Conclusione

In questo articolo abbiamo dato un'occhiata alle migliori criptovalute economiche in cui investire e abbiamo discusso alcune delle opzioni: tuttavia, un progetto è svettato in cima rispetto agli altri.

Dash 2 Trade offre agli investitori un'enorme quantità di valore intrinseco, attraverso la creazione di una piattaforma di analisi delle criptovalute. La prevendita è esaurita molto prima del previsto, quindi non c'è momento migliore di questo per dare un'occhiata al progetto.