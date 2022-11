Lavori di pubblica utilità, Beura firma la convenzione con il Tribunale

Il Comune di Beura Cardezza ha stilato una convenzione con il Tribunale di Verbania per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività pubblica per chi, condannato, può chiedere al giudice di pace di convertire la pena in un lavoro di pubblica utilità. Cioè di mettersi a disposizione per prestare attività – non retribuita - a favore dell’ente pubblico e della collettività.

L’art.186 del codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) prevede infatti che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità

Da qui la decisione del Comune di ‘’una convenzione proprio per consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto, in una opportunità di crescita e in un'occasione per conoscere il mondo del volontariato’’