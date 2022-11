La guerra rallenta il Piemonte, ma non lo frena. Nel terzo trimestre Pil in crescita del 2,3%

Così dicono le stime diffuse in anteprima dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino , frutto del calcolo fatto attraverso il " Pilnow ", il modello econometrico che esamina una serie di variabili dell’economia reale e fornisce un giudizio sintetico, tempestivo, istantaneo, dell’andamento economico del Piemonte.

Rallenta, ma cresce ancora, il Pil del Piemonte, nonostante i contraccolpi della guerra in Ucraina: nel terzo trimestre del 2022 si registra infatti un +2,3% rispetto allo stesso trimestre del 2021, leggermente inferiore alla media italiana (+2,6%), mentre nei primi nove mesi dell’anno l’aumento si attesta a un +2,9%.

Dati in linea con la media UE

Il Pil piemontese resta in linea con la media UE (+2,4%) e supera nettamente quello di Francia (1%) e Germania (+1,1%). Gioca a favore la maggiore flessibilità e varietà dell’economia. Durante la crisi pandemica il pil piemontese (a prezzi costanti del 2015) era sceso da 133,6 a 120,6 miliardi, mentre adesso è risalito a 131,6 miliardi. Mancano 2 miliardi per tornare ai livelli precovid, ossia 6-9 mesi di crescita, mentre mancano 11,6 miliardi, ossia 4 anni di crescita continua e sostenuta, per tornare ai livelli del 2008 (143,2 miliardi).