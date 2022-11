Crazy Time: il meccanismo del gioco e le statistiche Live sui Crazy time Tracker

Il settore dell’intrattenimento digitale comprende una sezione definita come “Casinò Live”, che a sua volta include un numero davvero elevato di giochi trasmessi in diretta da uno studio del provider da cui sono stati sviluppati e successivamente rilasciati.

Tra i giochi Live più popolari in Italia e nel mondo rientra il Crazy Time, vale a dire una Ruota della Fortuna molto colorata e prodotta da Evolution Gaming, Software House leader sul mercato del casinò dal vivo. In particolare, la partita è guidata da un croupier in diretta Live, e lo scopo principale dei giocatori è quello di provare ad indovinare il numero o la funzione Bonus su cui si fermerà la ruota durante ogni singolo round.

Per tale ragione, oltre ai numeri 1, 2, 5, 10, i giocatori hanno la possibilità di effettuare una puntata consapevole e moderata sulle quattro differenti funzioni Bonus: Coin Flip, Pachinko, Cash Hunt ed infine Bonus Crazy Time.

Coin Flip

Coin Flip prevede il lancio di una moneta, che presenta una faccia di colore rosso ed una di colore blu. Ad ogni colore corrisponde un determinato moltiplicatore, che sarà quindi assegnato al giocatore a seconda del colore della faccia della moneta visibile sullo schermo di gioco.

Pachinko

Una serie di moltiplicatori vengono posizionati nella parte inferiore dello schermo, mentre nella parte superiore vi è uno spazio vuoto da cui viene fatta cadere una pallina elettronica. In base alla posizione in cui si ferma la pallina elettronica, viene decretato il moltiplicatore da assegnare ai giocatori.

Cash Hunt

Questo Bonus presenta una griglia composta da 108 simboli differenti, ad ognuno dei quali è assegnato un determinato moltiplicatore. Il Cash Hunt risulta più dinamico rispetto alle altre tipologie di funzioni menzionate in precedenza, in quanto in questo caso è il giocatore che con un mirino da cecchino seleziona il proprio simbolo preferito. Ovviamente, tutti i moltiplicatori vengono coperti e mescolati sulla griglia, e di conseguenza non si ha la possibilità di comprendere il valore del simbolo prescelto.

Crazy Time

Durante questo gioco Bonus, i giocatori accedono all’interno di una nuova schermata, caratterizzata dalla presenza di un’ulteriore Ruota della Fortuna composta da svariati moltiplicatori. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare un colore tra giallo, verde e blu, e devono poi aspettare che la ruota venga girata per scoprire il premio corrispondente.

Dove sono visibili le statistiche Crazy Time Live?

Attualmente esistono una serie di siti online che mettono a disposizione dei propri utenti la possibilità di consultare le statistiche Crazy time Tracker in tempo reale. Infatti, si possono trovare tutte informazioni relative allo storico, vale a dire ai risultati di ogni singolo giro nell’intervallo di tempo selezionato.

In aggiunta, accanto ad ogni gioco Bonus è presente anche il moltiplicatore di vincita corrispondente, tenendo inoltre in considerazione il valore dell’eventuale moltiplicatore assegnato ad un determinato numero nel corso della partita.

Ci sono una serie di intervalli differenti da poter selezionare, alcuni dei quali riguardano un arco temporale maggiore rispetto ad altri: ultima ora, ultime sei ore, ultime dodici ore, ultime ventiquattro ore, ultime quarantotto ore ed infine ultime settantadue ore.

Il Crazy Time Live si può provare in versione Demo?

Al momento, la versione Demo non è disponibile per i giochi Live, in quanto sono condotti in tempo reale e pertanto assicurano la massima interazione tra i vari partecipanti.

Gli utenti dei migliori siti di casinò online legali hanno la possibilità di effettuare una sessione di gioco responsabile e consapevole, ed hanno inoltre la possibilità di utilizzare una Live Chat per interagire con persone di tutto il mondo.

In ogni caso però, va ricordato che il gioco è vietato ai minorenni e può causare dipendenza patologica.