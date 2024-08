Alla pineta di Malesco dieci ore di musica con Pirates of Rock

Saranno dieci ore di divertimento all'insegna dell'amicizia, della musica e del divertimento: sabato 3 agosto nella splendida cornice della pineta Loana di Malesco, in Val Vigezzo, torna Pirates of Rock, il festival ad alto volume che per l'undicesima volta regalerà dieci ore di puro divertimento a ritmo di musica.

Un festival nato quasi per gioco, un evento musicale che con il tempo si è trasformato in un vero e proprio festival e in un’associazione culturale, con l’obbiettivo di proporre iniziative nuove e momenti di incontro tra i giovani e la musica. Sabato 3 agosto a partire dalle 17.30 dunque, Pirates of Rock animerà la notte in vigezzina, e sul palco si alterneranno: Teo Fili Trio, Valentina Brozzu, Duck Baleno, 20 Minutes, Deaf Lingo, Rosewood, The Legendary Kid Combo. Infine, dj Set powered by Dj Bunny.

Per tutto il tempo ovviamente area birra, area cocktails, servizio ristoro continuo, area relax, photobooth e altre cose divertenti da fare. L'area palco e il tendone coperto garantiranno l'evento con qualsiasi meteo e saranno ovviamente disponibili spazi verdi attrezzati all'aperto. Ingresso sarà con contributo di 10€.