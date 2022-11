Parlare del motivo per il quale cercare contenuti sito web o del perché sono molto importanti significa affrontare un aspetto che è molto strategico su tutta la questione relativa all’ indicizzazione di un sito e quindi quel progetto di una persona nel senso che i contenuti rappresentano il primo biglietto da visita per quelle persone che visitano il sito e magari non conoscono quel progetto di quel libero professionista o quella azienda.

Inoltre i contenuti sono molto importanti perché rappresentano l'unico metodo per poter trovare il sito utilizzando i motori di ricerca attraverso quella che si chiama appunto ricerca organica oltre a essere il legame tra il libero professionista il cliente o l'azienda del cliente stesso.

Risulta importante dire anche che il sito si può trovare con inserzione a pagamento relativa Google ma anche sponsorizzazioni di siti del settore o a Social vari quindi senza anche pagare o Investire soldi per i contenuti.

Però secondo gli esperti non è un'opzione da portare troppo avanti in quanto il cliente che arriva in un sito o in un progetto per la prima volta nei momenti in cui non trova niente di interessante dal punto di vista degli articoli e dei contenuti ma legge solo slogan che invitano all'acquisto in genere se ne andrà a fare la sua ricerca altrove.

Questo ci fa capire che in un'ottica di indicizzazione e di ottimizzazione di un sito sarà molto importante curare al meglio i contenuti del sito web perché nel momento in cui quest'ultimo si realizza non si può trascurare niente se si vuole avere successo perché quest'ultimo sarà conseguenza di un lavoro complessivo.

In questo senso i contenuti assumono un ruolo fondamentale in quanto sono parte integrante della comunicazione: quindi è come se fossero il benvenuto al cliente e inoltre sono un ottimo sistema per parlare alle persone che stanno cercando per la prima volta quella cosa e ci riferiamo al fatto che un utente che entra in quel sito vuole farsi un'idea di quello che l'azienda propone senza nessuna pressione dal punto di vista delle vendita

Perché a volte una web agency chiede i contenuti al cliente

Altra cosa importante e che ci fa capire perché bisogna curare i contenuti del sito è il fatto che nel momento in cui troviamo per iscritto quello che un’ azienda offre ai clienti sapremo se è seria anche dalla chiarezza e dalla lucidità con le quali vengono spiegate e scritte le cose.

A volte a una persona che vuole pubblicizzare il suo business e il suo sito e si rivolge a una web agency gli viene risposto che il lavoro si fermerà alla parte tecnica e grafica del sito in modo da non prendersi altre responsabilità.

Questo ci farà capire che abbiamo a che fare con una web agency poco seria che dobbiamo subito cambiare perché è poco professionale tranne che non ci sia una spiegazione veramente valida sul perché si fa tutto questo.

Ma in ogni caso bisogna trovare i professionisti che si occupano veramente di tutto quello che ha a che fare col progetto dell’ottimizzazione del sito compresi i contenuti