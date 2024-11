Escursionista ferito sopra Calasca, soccorsi in azione

Intervento in Valle Anzasca per le squadre di Macugnaga e di Villadossola del Soccorso Alpino. L'allarme è stato lanciato da una coppia di escursionisti. Uno dei due presenta una sospetta frattura ad una gamba. Le squadre a piedi stanno raggiungendo l'Alpe Quaggiui per l'impossibilità di intervenire dell'elicottero adibito a volo notturno proveniente da Como.

Una volta raggiunto l'infortunato si procederà per il trasporto in barella fino a Calsca Castiglione.