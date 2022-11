Escort a Torino, perché il fenomeno è in crescita

Escort4you è un sito specializzato che ogni anno registra un crescente numero di escort iscritte, un trend che evidenzia come il settore stia vivendo un boom nonostante la crisi economica. Istat e Codacons hanno raccolto diversi dati sul numero di escort in Italia, sottolineando che l’intero giro d’affari è arrivato a toccare i 4,7 miliardi di euro nel 2021. Una cifra impressionante se si pensa alla crisi vissuta durante la pandemia e considerando anche le restrizioni dovute al Covid. Le escort a Torino, come quelle nel resto d’Italia, hanno visto un aumento continuo, cerchiamo in questo articolo di capire perché.

Escort a Torino in crescita, i fattori

Torino è una città molto apprezzata dalle escort, e i motivi sono molteplici. Sicuramente la dimensione a misura d’uomo, che permette un tenore di vita abbastanza alto, senza le difficoltà di una grande metropoli, come potrebbe essere ad esempio Milano. I prezzi inferiori delle case, oltre che il costo della vita inferiore rispetto a centri come Roma e Milano, rendono Torino una città ideale per le escort. Un altro fattore, che non vale solo per la città sabauda, è certamente la nascita di siti come Escort4you, che permettono ai clienti di trovare facilmente incontri con escort a Torino e in tutta Italia. La tecnologia, infatti, ha certamente rappresentato un volano per il settore delle escort, come vedremo più avanti.

Anche la posizione strategica rappresenta un grande vantaggio per le escort a Torino: la città è ben collegata con il resto del territorio italiano, ma è anche vicina al confine con paesi molto frequentati dalle escort, come la Francia e la Svizzera. Le Top escort a Torino, infatti, vanno spesso in tour in località esclusive del sud della Francia, o anche in Svizzera nelle località sciistiche più famose, per trovare clienti potenziali durante le vacanze, quando il flusso di turisti è maggiore.

Il ruolo della tecnologia

La tecnologia, come anticipato, ha giocato e gioca un ruolo fondamentale nella crescita del settore delle escort. Grazie ai siti come Escort4you, da un lato i clienti hanno una maggiore privacy nella scelta della compagnia, dall’altro le escort possono ottenere una maggiore visibilità e farsi così trovare dai potenziali clienti. Escort4you ha registrato un numero di richieste di incontri e anche di escort iscritte in continua crescita, un trend probabilmente destinato a proseguire anche nei prossimi anni.