Un fine settimana di sport e cultura a Domobianca365

È un fine settimana ricco di appuntamenti quello che ci aspetta a Domobianca365, che per tutto il mese di agosto ospita eventi sportivi, musicali, culturali, enogastronomici e molto altro.

Si comincia sabato 3 agosto, con la settima edizione della “Cicloscalata” in memoria di Walter Molini, valida per il campionato Alpi quota 1000 organizzata dalla società Ossola Cycling Team. L’iscrizione ha un costo di 15 euro. Il ritrovo è alle 9.00 al Centro Commerciale Sempione di Domodossola, da cui partirà la gara - su un percorso a tratti cittadino e in gran parte in salita, con una pendenza media del 7,9%, massima del 14% - con arrivo previsto a Domobianca-Alpe Casalavera attorno alle 11.00.

La giornata non finisce qui. Alle 20.00, infatti, l’imperdibile evento “Stelle e Telescopi” a Baita Motti, dove gli esperti dell’Osservatorio Astronomico Galileo Galilei di di Suno con i loro telescopi introdurranno i presenti alle meraviglie splendenti dell’universo. Ad arricchire la serata un’apericena allietato da un accompagnamento musicale. Il tutto al costo di 15 euro per il passaggio in seggiovia di andata e ritorno (bevande escluse).

Ancora bike domenica 4 agosto, quando tornerà la gara amatoriale di downhill organizzata per il quarto anno consecutivo. I partecipanti saranno suddivisi in base alle categorie: baby fino a 10 anni, kids 11 – 13, junior 14 – 17, e senior (over 17 anni) nelle categorie expert maschile, amatori maschile e open femminile. Ritrovo e ritiro dei pettorali alle 8.30, a seguire l’apertura degli impianti e prove libere fino alle 11.00. La gara avrà inizio alle 11.30 con premiazione finale alla Baita Motti.

Per tutto agosto le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill sono aperte ogni giorno, così come i tre punti ristoro: LuseBar, Baita Motti e SkiBar.