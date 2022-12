Strade storiche, i soldi della Regione per il bici grill di passo San Giacomo

C’è anche la strada Cascata del Toce Riale Passo San Giacomo tra i 5 progetti del valore di 109.510 euro finanziati dalla Regione nella nostra provincia.

E’ il collegamento tra la valle Formazza e la svizzera Val Bredetto (Canton Ticino). Parte di quei soldi arriveranno in Formazza per lo sviluppo di strutture che sorgono sulla strada storica di grande interesse, che in passato qualche politico voleva trasformare un vero collegamento stradale internazionale come il passo del Sempione. Progetto degli Anni Settanta e Ottanta, poi rimasto lettera morta.

Ora, dalla Regione arriveranno fondi per interventi non sulla strada – che è di proprietà di Anas e quindi non comunale né statale – ma per strutture e manufatti che si trovavo sul tracciato.

‘’Soldi che dovrebbero essere utilizzati per la ex casermetta della Guardia di finanza che stiamo recuperando’’ dice Bruna Papa, sindaco di Formazza.

La casermetta negli anni del Novecento era servita a sorvegliare i confini dal punto di vista doganale ma anche di controllo del contrabbando, in passato molto fiorente tra Ossola e Svizzera.

Diventerà un punto di sosta per ciclisti, con alcuni posti letto che serviranno come appoggio lungo la via escursionistica. La nuova ciclovia completerà il percorso da Airolo, ai piedi del Passo del Gottardo, al Lago Maggiore, passando ovviamente da qui.

Alessandro Pirocchi, professionista, esperto geologo, ha dato consiglio e informazioni tecniche al Distretto dei laghi su come muoversi quando la Regione ha annunciato che ci sarebbero stati dei fondi per le strade storiche. Spiega che il finanziamento potrà utilizzato su questa pertinenza alla strada dell’alta valle. Un bici-grill, un piccolo rifugio a 2313 metri di altitudine che servirà agli appassionati del ciclismo alpino .

‘’Il Distretto era stato coinvolto dalla Regione per conoscere appunto le strade storiche del Vco – dice Pirocchi - , visto che questa legge pare nata ad hoc per la Strada del Sale del Cuneese, collegamenti nati a fini bellici, circondati da forti e altre strutture militari. Ora valorizzate per viluppare il turistico’’.

Per il Vco sono state individuate le strade della linea Cadorna ed anche questa di passo San Giacomo, nata per la costruzione delle dighe, ma pure pensate ad a scopi bellici visto che con l’avvento del fascismo l’Italia voleva tutelarsi anche da possibili pericolo dalla Svizzera. ''Tant’è - ricorda Pirocchi - che anche a passo San Giacomo ci cono ancora piccole postazioni per le mitragliatrici''.

Da qui l’interesse dalla Regione per interventi non sulle strade ma sulle strutture che sorgono lungo i percorsi.