Due trasferte difficili per Cestistica e Paracchini Expo Foma Omegna nella giornata di serie D, che questa sera avrà un bell'antipasto con la sfida ad Ornavasso tra la Vox Gravellona e la Magic Oleggio, appaiate a quota 4 in classifica.

Domani Domodossola gioca a Casale per continuare il suo percorso in vetta. "Ma non sarà facile, perchè affrontiamo una squadra che in casa non ha mai perso e che ha grande fisicità. Le fortune dei nostri avversari dipendono dalla vena di Bialkowski, centro di 205 cm che tira molto bene anche da fuori edall'interessantissimo playmaker Lorenzo Mele, classe 2005 ex Accademy Varese, che ora sta giocando in D e nelle partite in cui è stato impiegato ha fatturato ben 25 punti di media. Noi siamo carichi a mille dopo il successo nel recupero contro Paruzzaro e pronti ad un'altra battaglia” l'analisi di coach Marchi.

Anche la Fulgor avrà un impegno tosto: i rossoverdi sfideranno Trecate sul parquet di Galliate domenica alle 18. " Una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà -sottolinea il tecnico Marco Lodetti- perché Trecate è subito dietro noi e Domo, forte di un roster di livello dove spicanno l'ex Oleggio Romano, tiratore che fattura 19 punti e Riccardo Peroni, bandiera del club, capace di scrivere a referto 16 punti. Sarà un bell'esame per noi".