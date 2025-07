Domodossola, il pianoforte a quattro mani di Roberto Olzer e Alessandra Gelfini apre il weekend di “Musica nel borgo”

Si apre questa sera, giovedì 3 luglio, il nuovo fine settimana di eventi della rassegna “Musica nel borgo” a Domodossola, con un concerto per pianoforte a quattro mani in programma alle 21 in piazza Rovereto. Protagonisti del live saranno Roberto Olzer e Alessandra Gelfini, due pianisti di grande esperienza, che proporranno al pubblico “Crossroads”, un progetto originale e ricercato che intreccia suggestioni musicali provenienti da mondi differenti.

Tra barocco, rock progressivo e sonorità anni Ottanta, “Crossroads” è un viaggio musicale che unisce linguaggi e sensibilità in apparenza lontani, ma capaci di fondersi in un’unica narrazione sonora. In caso di maltempo, il concerto sarà spostato nella collegiata dei Santi Gervasio e Protasio.

La rassegna prosegue venerdì 4 luglio in piazza Mercato con le Officine Domesi e il loro spettacolo “Luci dell’Est”, omaggio rock a Lucio Battisti. Sabato 5 luglio, infine, doppio appuntamento al Bar Carosello con “Indie night live”.