Vogogna si prepara per il presepe vivente

Fervono i preparativi per il presepe vivente che si terrà a Vogogna il 24 dicembre. Evento che inizierà con la messa alle 22 e si snoderà poi nelle vie del borgo. Dopo una prima riunione, svoltasi nei giorni scorsi in oratorio, ora la parrocchia e gli organizzatori cercano comparse che vogliano far parte della rievocazione nel ruolo di artigiani, soldati, angeli, pastori, popolani.

Chi volesse far parte del presepe vivente dovrà compilare un modulo, che è scaricabile su internet ed è possibile trovare nella pagina del gruppo facebook “Sei di Vogogna se...” , oppure rivolgersi alla parrocchia. Le scenografie saranno posizionate nel suggestivo borgo medievale. Il prossimo incontro in vista della realizzazione del presepe si terrà il 14 dicembre alle 20.45 in oratorio a Vogogna.