Perchè è importante la cella frigorifera

La cella frigorifera è essenziale per conservare i cibi, specialmente per chi possiede un ristorante o un’azienda alimentare.

Attraverso il meccanismo della refrigerazione si porta ad una diminuzione di temperatura dei fluidi, tramite l’evaporazione di un altro fluido detto refrigerante, i sistemi di refrigerazione vengono utilizzati per la conservazione temporanea di merci deteriorabili anche a temperature fino a -60 °C. Nell’industria alimentare, tale processo è fondamentale perché rallenta la proliferazione batterica negli alimenti e permette di preservarne intatte le proprietà organolettiche, estendendo il tempo di conservazione dei cibi.

La cella frigorifera è molto utilizzata nell’industria alimentare per la conservazione di alimenti freschi come frutta e verdura, carne e pesce, yogurt e latte. La temperatura interna dei sistemi di refrigerazione varia in base al tipo di alimento conservato, inoltre il mercato offre celle frigorifere di diverse dimensioni, con o senza scaffalature e con diversi tipi di isolamento dall’esterno.

Ma come funzionano le celle frigo? All’interno delle celle frigo si trova un motore elettrico che permette di raggiungere la temperatura ottimale per la conservazione dei cibi. Per mantenere tale temperatura, entra in funzione un impianto che converte l’energia meccanica in energia termica. Il motore elettrico genera energia elettrica che viene trasformata in energia meccanica.

È facile trovare celle frigorifere in vendita, disponibili in varie tipologie di celle frigorifere e a prezzi diversi.

CELLE FRIGORIFERE PROFESSIONALI: COSA SAPERE

Tutte le attività legate al settore della ristorazione e alla somministrazione di cibo e bevande hanno necessariamente bisogno delle celle frigorifere professionali per conservare in maniera corretta e a norma di legge alimenti come carne, salumi, formaggi, prodotti di pasticceria, vino, birra, frutta e verdura.

Ultimamente il cambiamento delle abitudini alimentari ha registrato un notevole aumento del consumo di prodotti freschi, questo ha generato un conseguente aumento delle esigenze di conservazione e stoccaggio degli alimenti freschi soprattutto nei ristoranti, hotel, pub, bar e altre attività del settore della ristorazione.

Le celle frigorifero diventano sempre più necessarie, per scegliere quella giusta è necessario capire quali sono le proprie reali necessità in cucina.

La cella frigorifera è un grande frigorifero, in grado di accogliere grandi quantità di alimenti e la cui temperatura è regolabile da molti gradi sotto lo zero a parecchi gradi a temperatura positiva ma comunque sempre inferiore alla temperatura ambiente.

Sono attrezzature ideali per tutte le attività di ristorazione e permettono di conservare i cibi alla temperatura desiderata, sia prodotti presurgelati che frutta e verdura. Le celle di refrigerazione permettono la rapida congelazione degli alimenti e la conservazione di cibi precedentemente abbattuti.

L'attenzione all'organizzazione e alle linee guida igieniche è essenziale per evitare problemi di contaminazione alimentare. In commercio si trovano celle frigorifere modulari e pannellate con diverse aree di refrigerazione. Ci alcune regole generali che devono essere sempre rispettate per non incorrere in uno dei principali pericoli dell'industria alimentare: la contaminazione incrociata, un processo attraverso il quale il cibo, crudo o cotto, viene contaminato dal contatto con sostanze estranee. Una conservazione inadeguata nella cella frigo può provocare questa contaminazione, cioè i batteri possono essere trasferiti da un prodotto all'altro.