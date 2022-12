Mercatini di Natale: modifiche alla viabilità e divieti il 17 e 18 dicembre

Modifiche alla viabilità e divieti transito e sosta per gli attesi Mercatini di Natale domesi in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre. L'ordinanza del Comando di Polizia Locale ridefinisce temporaneamente la viabilità cittadina dalle 6 alle 21.

Come segnala la Pro Loco di Domodossola tra le modifiche più rilevanti in programma, sabato 17 la deviazione del traffico proveniente da Crevoladossola su via Piave, via Sant'Antonio, via Scapaccino, con divieto di transito e sosta in via Binda e piazza Cavour.

Transito garantito in via Bonomelli e piazza Matteotti per l'accesso ai parcheggi, con esclusione sabato 17, del parcheggio a lato del supermercato Coop. Il 17 e 18 dicembre transito interdetto in tutta la Ztl anche a residenti o autorizzati.

Il testo integrale dell'ordinanza con tutte le informazioni e i dettagli delle modifiche alla viabilità è disponibile nell'Albo Pretorio informatizzato, sul sito Internet della Città di Domodossola ( www.comune.domodossola.vb.it )