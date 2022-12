Approvato il Distretto del commercio di Ornavasso: in arrivo 259mila euro

Buone notizie per la Bassa Ossola. Dopo la nascita per volontà dell’amministrazione regionale dei Distretti diffusi del commercio e il bando pubblicato che ne era seguito, è di queste ore la conferma dell’arrivo di un contributo da parte del ministero dello Sviluppo economico che riguarda, per restare al Vco, tre Comuni. Approvato, infatti, il Distretto diffuso del commercio di Ornavasso, Comune capofila, che comprende anche i limitrofi Premosello Chiovenda e Vogogna.

Si tratta di un progetto strategico, va rimarcato, che riguarda la riqualificazione di spazi urbani per favorire, per l’appunto, il commercio nelle sue varie pieghe. Oltre 259mila euro il contributo ammesso per gli interventi in Bassa Ossola, mentre sono circa 9 i milioni destinati ai Comuni di tutto il Piemonte.

“Un aiuto concreto a uno dei settori, il commercio, che più ha patito gli effetti dell’emergenza pandemica. Dal canto nostro, l’iniziativa dei Distretti diffusi aveva lo scopo di aggregare cittadini, enti e imprese per fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio”, così il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.