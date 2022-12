Danni da maltempo: dalla Regione arrivano 175mila euro per 4 interventi nel Vco

Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti e lavori di ripristino dei danni al patrimonio pubblico. Sono alcuni dei progetti che la Regione Piemonte finanzierà a dicembre attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Nello specifico nel VCO saranno 4 i Comuni che potranno usufruire del nuovo contributo regionale per un totale di 175 mila euro. I fondi si aggiungono a quelli già stanziati al VCO nel mese di ottobre (circa 144 mila su 5 progetti) e a giugno (280 mila per un intervento): «Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. É sempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale».

Nel VCO il contributo andrà ai comuni di: Brovello Carpugnino per il consolidamento della via Belvedere, a Formazza per i lavori di pulizia e disalveo Torrente Vannino, a Madonna del Sasso per il ripristino del manto stradale e regimazione acque su strada comunale Boleto Piano dei Monti in località Barchetto e infine a Valstrona per la sistemazione idraulica del Rio San Giuseppe in località Forno.