Bognanco, il sindaco Valentini: "L'isolamento non sarà breve"

“Vogliamo una soluzione veloce che ci tolga dall'isolamento”. E' il primo commento del sindaco di Bognanco Mauro Valentini dopo la chiusura della provinciale che da Domo sale a Bognanco.

“Andiamo incontro a tre giorni di pioggia, sicuramente l'isolamento non sarà breve” spiega Valentini. I disagi maggiori per chi a Bognanco lavora e per chi deve raggiungere Domo per scuola e lavoro. “Certamente i ragazzi non andranno a scuola nei prossimi giorni, si tratta di una dozzina di studenti” spiega il sindaco. Oggi a Bognanco erano circa una settantina le persone che avrebbero dovuto tornare a Domo.

“Si tratta di lavoratori e turisti. Saranno accompagnati da Torno a Barro a piedi sul sentiero” sottolinea Valentini, che ha messo a disposizione il centro polifunzionale di San Lorenzo dove sarà allestito il punto di primo soccorso per non lasciare la valle isolata in caso di emergenze sanitarie. “Domani ci sarà un tavolo tecnico in provincia e chiederemo che si faccia il possibile in fretta per approntare il guado che ci tolga dall'isolamento” ha concluso Valentini.