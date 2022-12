Premia, un aiuto a chi vuol continuare a vivere in montagna

Evitare che la montagna si spopoli. E’ questo uno degli obiettivi spesso perseguiti delle amministrazioni dei nostri piccoli paesi disseminati nelle vallate. Per invogliare la gente a restare a vivere in montagna c’è chi promuove iniziative di aiuto.

Un caso è il Comune di Premia che ha deliberato interventi di sostegno liquidando per il 2022 dei bonus a favore delle coppie residenti e dei nuovi nati; per il 2022 ha stanziato 750 euro per ciascun minore residente in paese con età da 0 e 3 anni, ma anche 300 euro per ciascuna delle nuove copie residenti nel Comune. La spesa complessiva sarà di 9.600 euro, un piccolo sforzo per invogliare le famiglie a rimanere a vivere in paese.