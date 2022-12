A Vogogna torna il caratteristico presepe vivente

Nella notte di Natale il borgo di Vogogna prende vita nel centro storico, costituito da via Roma e dalla salita al castello, con il presepe vivente. Dopo lo stop dovuto alla pandemia riprende la trazione nata più di 30 anni fa e si ripropone con decine di figuranti. L'inizio del Presepe vivente è in Chiesa con la S. Messa alle 22.30 e a seguire per le strade e i vicoli del borgo e il Castello.

Il neo parroco don Nicola Salsa, tramite i social, lancia un appello per trovare un videomaker a Vogogna o in zona che riprenda l'intera serata del "Presepe Vivente". “L'idea – spiega don Salsa - è di realizzare un video non solo come ricordo ma anche per promuovere l'evento nei prossimi anni attraverso i social”.