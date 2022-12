Allo studio in Regione contributi per circa 400 società bocciofile 

In Sesta Commissione si è avuta una lunga discussione sul contributo straordinario per le bocciofile, derivante dai fondi statali che la Regione ha a disposizione per corrispondere ristori a varie attività messe in difficoltà dal Covid e dal caro bollette.Si tratta di circa 500mila euro destinati appunto sia ai bocciodromi, sia alle bocciofile all’aperto. Raffaele Gallo, Diego Sarno e Domenico Ravetti (Pd), così come Sarah Di Sabato (M5s) hanno chiesto ulteriori chiarimenti circa i criteri di assegnazione delle somme e il metodo adottato per le scelte effettuate.

Qualche risposta, oltre che dai funzionari di Giunta, è stata fornita da Paolo Ruzzola (Fi) che ha riferito come, alla fine, si tratterà di un piccolo aiuto per superare le difficoltà contingenti, pari a circa 600/800 euro per le bocciofile e 2000/2200 per i bocciodromi coperti, che hanno maggiori spese di riscaldamento. Le società bocciofile interessate sono in tutto il Piemonte 350/400.In ogni caso, con il presidente Nicco, si è convenuto di approfondire la questione con l’assessore alla prossima riunione della Sesta per arrivare quindi alla votazione della delibera.