Fabio De Cesare sarà il nuovo medico di medicina generale in alta Ossola

Dal 16 gennaio 2023 il Dott. Fabio De Cesare inizierà l’attività di Medico di Medicina Generale nell’ambito territoriale 1 (Baceno – Craveggia – Crevoladossola - Crodo – Druogno – Formazza – Malesco - Masera – Montecrestese – Premia – Re - Santa Maria Maggiore – Toceno – Trasquera - Varzo - Villette), con obbligo di apertura di un ambulatorio presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

E’ consigliato cambiare il proprio Medico di Famiglia online utilizzando il portale regionale Salutepiemonte.it, sezione “Il mio medico”, al quale è possibile accedere anche dal sito internet aziendale www.aslvco.it - sezione “Servizi online” presente in homepage cliccando su “Cambio medico”.

Si ricorda che per effettuare il cambio del medico online occorre essere in possesso del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della CIE - Carta di Identità Elettronica, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte, oppure se in possesso di un certificato digitale in formato CNS (es. TS-CNS). Per i minori sono necessarie le credenziali SPID di entrambi i genitori.

Rimane la possibilità di accedere agli uffici territoriali del Distretto di Domodossola, Via Scapaccino 47, nei seguenti giorni:

• mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 15,45

• martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

con l’invito al rispetto delle norme sul distanziamento sociale.