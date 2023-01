Covid, i casi in Cina non spaventano Cirio: “Piemonte al top sui vaccini”

La Cina non fa paura, almeno per ora. Sembra di essere tornati indietro di tre anni, con l’allarme per i boom di contagi di Covid in Estremo Oriente, eppure il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ostenta tranquillità. Il motivo? I vaccini.

"Nonostante i timori che arrivano dalla Cina, la situazione in Piemonte per quanto riguarda il Covid è completamente sotto controllo, sia come come contagi sia come ricoveri" ha esordito il Governatore.

"I vaccini fanno la differenza"

A fare la differenza, tre anni dopo, i vaccini. "Il Piemonte - ha proseguito Cirio - è ai vertici della classifica delle regioni italiane per il numero di vaccinazioni anti-Covid somministrate".

Tamponi a Caselle e Levaldigi

Oltre ai vaccini, il Piemonte ha già predisposto tamponi a Caselle e Levaldigi per i passeggeri provenienti dalla Cina, anche a seguito di scali in altri aeroporti.

Parco della Salute, in arrivo il commissario

"Il commissario straordinario per il Parco della Salute di Torino lo decideremo insieme con il presidente Meloni ma la volontà è di nominare o un avvocato dello Stato o un prefetto, quindi una figura di alto profilo della pubblica amministrazione", dichiara Cirio, a margine della conferenza stampa di inizio anno al Grattacielo della Regione. "Il commissario - ha spiegato Cirio - si inserirà nella procedura, avrà poteri speciali e quindi ci darà la garanzia di superare i problemi che tutti i cantieri stanno avendo in Italia perché il rincaro delle materie prime, i costi esorbitanti dell'energia mettono a rischio le gare".

"Questa figura commissariale con poteri speciali, così come per il ponte Morandi, ci fa vedere il Parco ancora più vicino", ha concluso Cirio, aggiungendo che "il costo del commissario sarà più o meno di 30mila euro all'anno".