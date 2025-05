Regione Piemonte e Azienda Zero, al via bando per infermieri e tecnici

Regione Piemonte, insieme ad Azienda Zero, dà il via a un intervento straordinario per rafforzare il personale del sistema sanitario.

Sono stati infatti pubblicati in questi giorni tre concorsi regionali per l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri e tecnici sanitari destinati a ospedali e servizi territoriali: «La carenza di personale sanitario è un problema che affligge non solo il Piemonte, ma l’intero Paese. Come Regione siamo però impegnati con determinazione nella ricerca di soluzioni concrete, a partire da concorsi centralizzati che permettano di gestire al meglio il reclutamento: per questo motivo con Azienda Zero, e in piena condivisione con le ASR, abbiamo stilato un piano di assunzioni che permetterà di implementare tutte le figure professionali, a partire da quelle più carenti come i tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro, fondamentali per incidere in modo concreto sul numero di infortuni e vittime sul lavoro», ha spiegato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

Durante l’anno, infatti, Azienda Zero bandirà altri concorsi per il reclutamento di ulteriore personale, a partire dai medici: «La nostra azienda è nata col compito di semplificare e rendere più efficienti i processi del sistema sanitario regionale. Saremo al centro di questo piano, con il compito di gestire le selezioni con la massima trasparenza, tempi certi e un’organizzazione all’altezza della sfida», ha aggiunto il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli.

I bandi concorsuali per infermieri (per 17 Aziende Sanitarie), per tecnici sanitari di laboratorio biomedico (per 16 Aziende Sanitaire) e per tecnici sanitari di radiologia medica (per 16 Aziende Sanitarie) sono pubblicati sul sito di Azienda Zero alla pagina https://www.aziendazero.piemonte.it/concorsiaz0/ (scadenza 29 maggio).