Weekend di gare e risultati per il tennis tavolo ossolano

Grande weekend di gare e risultati per i pongisti del team ossolano, impegnato sabato con le partite casalinghe di campionato e domenica con l'organizzazione (sempre tra le mura amiche del PalaCsi) della 4a prova zona nord del circuito giovanile piemontese.



C1 nazionale

TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" - TT.Gruppo Giovanile S.Michele 5-3

Altra vittoria per la squadra impegnata nel mantenere la testa del girone C del campionato nazionale, con qualche fatica in più rispetto all'andata contro la solida formazione di Ripalta Cremasca. Con i soliti due punti a testa di Ciprian Constantinescu e Kalem Amine la squadra mette al sicuro il riultato, grazie anche all'acuto di Luca Rigotti che chiude l'incontro a nostro favore. Squadra sempre prima con il Romagnano, in attesa dello scontro diretto che varrà la promozione in serie B2.



C2 regionale

TT.Ossola2000 "Rist. Terminus" - TT.Gasp Moncalieri "A" 5-3

Assente Calella c'è capitan Visconti Emmanuele a sostiutirlo ed insieme a Ceciliato Elio e Mattia Delai mettono a segno un'importante vittoria, arrivata comunque a fatica visto l'avvio non esaltante(1-3) contro gli agguerriti amici torinesi in cerca di punti salvezza. Due punti per Visconti e Delai, uno per Ceciliato per mantenere la seconda piazza nel girone che vale l'accesso ai playoff di maggio.



D2 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Oleggio 4-2

Importantissima vittoria per la salvezza per la nostra formazione che stacca sempre più il Trecate ormai ultimo. Martelletti Paolo e Bertagna Eugenio con un punto a testa e i due punti del nuovo arrivato Loforese Romeo(giocatore pugliese trasferitosi qui da

poco) valgono la vittoria contro la formazione rimaneggiata oleggese. Peccato ancora per Talato Valter che di nuovo resta al palo.



D3 regionale

TT.Ossola2000 - TT.Oleggio Sperimentale 5-1

Ottima vittoria contro il fanalino di coda oleggese, grazie ai due punti del rientrate Iolita Matteo e di Vesci Federico. Di Cosimo Grassi poi il sigillo finale, che consente alla formazione di agganciare in vetta il SanSalvatore, fermato dal pareggio col Novara.



GranPrix Giovanile, 4a prova zona nord:



Buoni risultati per i ragazzi del settore giovanile ossolano nelle varie

categorie. Nell'Under11 prima vittoria per Ivan Tonietti a conferma dei continui miglioramenti e terzo posto per Zaretti Lorenzo, entrambi restano tra i primi quattro della classifica generale. Bene anche Samuel Grasso sempre più in crescita.

Nell'Under13 podio ancora per Zaretti che si ferma in semifinale, mentre Ferrari Filippo si ferma ai quarti, entrambi comunque mantengono la loro posizione tra i primi dieci della classifica generale, bene anche Lorini Alessio.

Nell'Under15 buona prova dei due nuovi atleti di Gozzano Giulini Riccardo e Poletti Emil, allenati da Castiglioni Roberto, che fanno la finale del tabellone dei recuperi.

Nell'under17 buon 5o posto per Giulini, molto bene Pellanda Gabriele che

vince il tabellone dei recuperi, 9o invece Baldiraghi Kevin e Poletti Emil. Nell'under19 grande Pellanda Gabriele alla sua prima volta a podio con un terzo posto, mentre Giovanna Andrea e Baldiraghi Kevin si sono sfidati nella finale dei recuperi con vittoria di quest'ultimo.