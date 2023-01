Cannero Riviera tra le città che incassano di più con le multe

E’ Firenze è la grande città italiana che incassa di più con multe e ammende. Lo dice la ricerca fatta da Openpolis su tutti i comuni d’Italia.

Openpolis, una fondazione indipendente che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica, ricorda che ‘’oltre a tasse e imposte, ci sono altre entrate per le amministrazioni pubbliche. Una di queste è rappresentata da multe e ammende, ovvero tutti quegli introiti derivati dal controllo e dalla repressione degli illeciti. La riscossione delle multe può rappresentare una fonte di entrata importante per le amministrazioni, come per il comune di Melpignano, comune turistico della costa salentina che registra l’incidenza sulle entrate maggiore (60,23%)’’.

Nella ricerca relativa al 2021 sono inclusi gli incassi del comune relativi a multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni comminate a carico delle famiglie, delle imprese, delle altre amministrazioni pubbliche o di istituzioni sociali pubbliche o private operanti all’interno del proprio territorio.

Tra le città italiane, è Firenze quella che incassa di più.

Ma a noi interessava sapere quanto sono le entrate di questo tipo nei Comuni del Verbano Cusio Ossola.

Openpolis dice che è Cannero Riviera la città che più incassa in base al numero di residenti. Ma per Cannero e altri comuni del Vco va evidenziato che le multe non gravano solo sui residenti ma anche sui numerosi turisti che frequentano le nostre città.

Cannero ha incassato nel 2021 172.167 euro che sarebbero appunto 189,2 per abitante ma che in realtà è meno visto che parte delle multe sono a carici di turisti.

Dopo Cannero c’è Brovello Carpugnino con 57.977 euro di entrare pari a 74,91 procapite; quindi Macugnaga con 13.003 euro e 24,72 per abitante.

Gli altri maggiori centri del Vco hanno questa situazione di incasso per le multe:

Verbania 730.678 (24,47 per abitante); Baveno 90.588 (19,1); Cannobio 98.419 (19,68); Stresa 70985 (15,34); Omegna 77.391 (5,34); Gravellona Toce 91.654 (11,95); Domodossola 393.317 (22,24); Villadossola 39.300 (6,31); Crevoladossola 13.155 (2,92)