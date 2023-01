Non possiamo certo dare per scontato che ci occuperemo solo ed esclusivamente noi della nostra caldaia, anche perché non è possibile.Le moderne caldaie a condensazione sono dei dispositivi troppo complessi da gestire per qualunque persona anche le esperte del bricolage. Ma non c’è problema perché esiste un centro di assistenza caldaie Ferroli assistenza che si occupa proprio del nostro tipo di prodotto che allo stesso marchio di cui stiamo facendo l’articolo.

I centri di assistenza sono delle aziende che si mettono a disposizione dei clienti. Al loro interno vi lavorano tantissimi dipendenti che hanno una certa specializzazione e competenza per quanto riguarda non solo gli impianti di riscaldamento ma soprattutto le caldaie del marchio di cui abbiamo parlato poc’anzi. In questo modo un qualunque utente che se dovesse trovare in difficoltà potrebbe recarsi direttamente in questo centro di assistenza e chiedere qualunque forma di aiuto, a partire da una consulenza specializzata. Nonostante oggi le moderne caldaie a condensazione, in tanti casi, potrebbero avere un display luminoso su cui compare un errore non è detto che sia sempre così. Se la nostra caldaia va in blocco dobbiamo mantenere la calma e cercare di riavviarla per vedere se il problema è alla centralina elettronica.

Molte volte questo reset della caldaia funziona già così senza dover fare niente di più, ed è per questo che è uno degli elementi che avrebbe insegnato prima a qualunque persona dovesse gestire una caldaia, di modo che non dovesse andare a confondersi. Sì ma anche questo riavvio della caldaia non è servito a niente allora dobbiamo pensare ad altro.

Cosa potrebbe aver indotto al blocco la nostra caldaia

Prima di vedere gli eventuali gesti che potrebbero aver scatenato un blocco della caldaia pare più che giusto cercare di capire che cos’è una caldaia per definirla una volta per tutte. La caldaia è un prodotto che serve a generare il riscaldamento per tutte le stanze della nostra casa,. Chiaramente quando una casa ha il riscaldamento si fa poco, ci vuole il sorriso dei suoi abitanti e questo significa spesso mettersi in gioco in coppia ovvero mettersi in discussione.

Contattando un tecnico di fiducia potremmo avere la certezza che, a casa nostra, si presenterà un professionista ad andare ad esaminare tutti gli elementi che ci possono portare ad avere più o meno fiducia nella nostra caldaia.

Il blocco potrebbe essere stato suscitato anche solo per una stupidaggine, perché di fondo si tratta di una operazione che viene auto indotta dalla caldaia proprio per tenerla al sicuro da eventuali problematiche.

Altre volte invece i problemi possono derivare degli impianti a cui siamo allacciati quindi sempre bene andare a verificare la chiusura totale dell’acqua e anche monitorare il resto dei consumi. La caldaia potrebbe essersi bloccata anche per un guasto, ma a quel punto a meno che sul display non ci sia scritto quale tipo di guasto con una certa precisione, bisognerebbe avere la pazienza di capire che cosa ci interessa veramente prima di muoverci e di agire in una qualche direzione.