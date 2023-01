Come parlare di sesso con il partner

Una relazione sana si basa sulla comunicazione. Parlare di sesso con il proprio partner può intimorire, ma è importante mantenere un dialogo aperto se si vuole avere una relazione sessuale sana. In questo articolo vi mostrerò come e perché è importante parlare di sesso con il vostro partner e vi darò alcuni consigli su come farlo in modo efficace, così non vi ritroverete a cercare escort a Bologna su internet.

Non fate supposizioni su ciò che vuole il vostro partner

Non date per scontato il fatto di sapere cosa vuole il vostro partner, chiedeteglielo! E non date per scontato che non ci sia nulla di nuovo da imparare sul vostro corpo: potete sempre chiedere maggiori informazioni o consigli a un amico o addirittura a un medico (se qualcosa non va). Se sembra che tutte queste conversazioni stiano rendendo il sesso più stressante che eccitante, prendetevi un po' di tempo lontano l'uno dall'altro e concentratevi invece su voi stessi. Magari potete esplorare il misterioso mondo delle escort e trovare nuovi spunti per la vostra relazione.

Dite loro cosa volete

Quando si parla di sesso con il partner, è importante essere specifici. Non abbiate paura di chiedere quello che volete a letto e non preoccupatevi di sembrare sciocchi o di essere rifiutati, ma non dimenticate che non state parlando con una escort a Genova. Se vi dicono di no (o se ridono di voi), abbiate pazienza! Ma se dicono di sì, allora è fantastico! Potete collaborare con loro per assicurarvi che entrambe le vostre esigenze siano soddisfatte.

Quando si tratta di parlare effettivamente di sesso con il partner, ci sono alcuni argomenti che potrebbero mettere a disagio o imbarazzare qualcuno, come chiedere dove si masturbano o dire loro quanto spesso lo fanno. Ma ricordate: Questa è la vostra relazione; sono cose che contano per entrambi come individui e come parte della vita comune; sono domande che vale la pena di fare perché ci porteranno a capire noi stessi meglio di quanto sia mai stato possibile .

Non offendetevi se vi dicono di no

È importante ricordare che non è la fine del mondo se il partner dice di no. Potrebbe essere nervoso o imbarazzato, oppure potrebbe non voler parlare di sesso in questo momento. Può anche darsi che non abbia sentito bene o che siano semplicemente impegnati con il lavoro o la scuola e non abbia tempo per il sesso in questo momento.

Se ti dicono di no, fagli sapere che ti piacerebbe parlarne più tardi e chiedigli quando potrebbe dedicarti qualche attenzione (ma non fargli pressione). Al massimo, potrai sempre trovare una escort per soddisfare i tuoi desideri repressi.

Concentratevi sugli aspetti positivi

Quando si parla di sesso con il partner, è importante concentrarsi sugli aspetti positivi dell'esperienza. Dovete far capire che vi piace stare con loro e fare sesso con loro.

Potreste dire qualcosa del tipo "Voglio che ci siano più occasioni di intimità e di piacere insieme" o "Penso che dovremmo provare cose nuove a letto per imparare di più l'uno dell'altro".

Può anche essere utile concentrarsi sugli elementi positivi della vostra relazione in generale: cosa funziona bene tra voi due? Qual è il contributo di ciascuno nella relazione?

Fate le vostre ricerche se vi imbarazza parlarne

Se vi vergognate a parlarne, fate le vostre ricerche.

Ci sono molti modi per conoscere meglio il proprio corpo e la propria sessualità:

Andare in un sexy shop e fare domande al personale. Potranno indirizzarvi nella giusta direzione in base al tipo di informazioni che desiderate conoscere (ad esempio, libri o DVD). Non tutti i sexy shop sono uguali: alcuni hanno dipendenti esperti nel settore che possono rispondere alle domande, mentre altri espongono semplicemente prodotti che non richiedono alcuna spiegazione!

Leggere libri sul sesso e sulle relazioni; ce ne sono molti disponibili in biblioteca o in libreria! Può sembrare antiquato, ma a volte leggere è la cosa migliore quando si impara qualcosa di nuovo, perché permette al cervello di stare lontano da distrazioni come telefoni o schermi, in modo da potersi concentrare solo sull'assorbimento delle informazioni piuttosto che sul multitasking".

Fate domande e ascoltate le loro risposte.

Se non sapete cosa significa un certo termine, chiedete! Non abbiate paura di fare domande; è meglio che fingere di capire, cosa che potrebbe portare a malintesi in seguito. Se il vostro partner dice qualcosa che non ha senso o sembra confuso, chiedetegli di chiarirlo.

Non è necessario entrare subito in tutti i dettagli, ma se qualcosa sembra fuori luogo o poco chiaro nella spiegazione, non abbiate paura di fare altre domande finché entrambe le parti non saranno di nuovo d'accordo.

Mantenere una mentalità aperta

È importante mantenere una mente aperta quando si tratta di sesso. Non si sa mai cosa ci si può perdere o quale nuova esperienza potrebbe essere dietro l'angolo!

Cercate di non giudicare: ognuno ha gusti e preferenze diverse e non vale la pena arrabbiarsi per qualcosa che non funziona per voi. Se qualcosa non vi piace, non forzatevi a farlo: provate a fare qualcos'altro! Ricordate anche che dire "no" è sempre un'opzione: va bene se qualcosa vi mette a disagio o vi mette ansia; ci sono altri modi per divertirsi senza rischiare di farsi del male (ad esempio cercare annunci su Simple escorts Italia).

Speriamo che questi consigli vi aiutino ad avere una conversazione migliore sul sesso con il vostro partner. Può essere un argomento scomodo di cui parlare, ma è importante farlo se volete che entrambi vi sentiate soddisfatti in camera da letto.