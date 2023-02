Ex Sisma, in sette anni Imu e Tasi per oltre mezzo milione di euro

In sette anni il Comune di Villadossola ha incassato 537.393 euro tra Imu e Tasi per l’area dismessa della ex Sisma. Lo comunica a Ossolanews l’assessore al bilancio Stefano Cittadino, al quale avevano chiesto appunto cosa entrasse nelle casse comunali in tasse da parte del gruppo industriuale vicentino, proprietario dell’area Sisma, oggi in via di riqualificazione. La domanda all’assessore era nata dopo che l’amministrazione comunale di Omegna aveva fatto causa ad alcune società industriali per il mancato versamento delle tasse sulle aree dismesse nel centro cusiano. In pratica Omegna rivendica un milione e mezzo di euro tra Imu e Tasi.

Dai dati forniti dall’assessore Cittadino si evidenzia che negli ultimi sette anni sono stati versati al Comune 537.393 euro in Tasi e Imu: 51.368,00 euro (nel 2022) , 51.368 (20121); 51.368 (2020); 51.368 (2019); 110.641 (2018); 110.640 (2017); 110.640 (2016).