Assegnato l’incarico per l’assistenza archeologica ai lavori di piazza Cavour

La Città di Domodossola si sta preparando ai lavori di riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza Cavour. Per venire incontro alle indicazioni date dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Vco e Vercelli, l’amministrazione ha dovuto provvedere all’affidamento dell’incarico di assistenza archeologica ad una ditta competente.

Poiché gli scavi necessari ai lavori dovranno essere effettuati in profondità, al di sotto delle strutture già esistenti, la Soprintendenza ha dato l’indicazione della presenza continuativa di un esperto in archeologia che possa riconoscere eventuali reperti di interesse storico e culturale.

Il lavoro è stato affidato dall’amministrazione comunale allo Studio di Ricerca Archeologica di Simonotti F. e Massari A. di Gattico (Novara) “vista la notevole e qualificata esperienza racchiusa nel curriculum professionale”, come si legge nella determina del Comune, il compenso per l’incarico sarà di 5.709.

A sottolineare l’importanza della presenza di un esperto archeologo sul cantiere è il ritorvamento della tomba romana di Claro Fuenno, rinvenuta proprio durante un cantiere in corso Paolo Ferraris a Domodossola nel 1971, i cui reperti furono trafugati per poi essere ritrovati dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino a casa di un impresario.