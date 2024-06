Anche Crevoladossola partecipa alla "Festa della musica"

Anche il comune di Crevoladossola aderisce alla “Festa della Musica”, un evento che si svolge contemporaneamente in tutta Europa, in programma per il 21 giugno. La manifestazione ha come obiettivo quello di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi e di svilupparne gli scambi in ambito musicale.

L’edizione 2024 è dedicata alle bande musicali: per questo Crevoladossola ha organizzato un concerto in cui si esibiscono la Musica di Oira, il Corpo Musicale di Crevoladossola, il coro della scuola primaria di Preglia e Caddo “Libellule In...Canto”, con la partecipazione straordinaria del cantante della solidarietà Salvatore Ranieri. L’appuntamento è per il 21 giugno alle 21.00 presso la nuova scuola primaria di Preglia.