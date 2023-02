Un videogame illustrerà le bellezze di Crodo e della Valle Antigorio

Il Comune di Crodo, per meglio promuovere l’offerta turistica, ha deciso di investire circa 18 mila euro per la realizzazione di un videogame che possa illustrare le attrattive e le attività presenti sul territorio della valle Antigorio.

“Abbiamo incaricato un professionista del settore per portare aventi il progetto di un app – videogioco che possa far conoscere al pubblico i luoghi di Crodo e della Valle Antigorio, le tradizioni e i prodotti locali - ci spiega il sindaco di Crodo Ermanno Savoia - . L’app sarà poi utilizzata anche per le visite virtuali ai Presepi sull’Acqua, all’arte e i monumenti oltre a far conoscere ristoranti, attività ricettive e tutto ciò che potrebbe interessare un turista”

Attualmente la app è ancora in fase di completamento, una volta ultimata sarà presentata ufficialmente dall’Amministrazione Comunale.