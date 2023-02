Bandi e opportunità per imprese ed enti locali ai quali partecipare da marzo a settembre 2023. Riguardano diversi ambiti e li segnala l'Unione nazionale comuni comunità enti montani nell'elenco consultabile di seguito.

Fondo Asilo, migrazione e integrazione:

primi bandi 2023



La Commissione europea ha recentemente lanciato un nuovo invito a presentare proposte per 40 milioni di euro di sovvenzioni, per azioni dell'Ue nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.



Il bando finanzia azioni relative alla promozione di programmi di supporto da parte delle comunità e il ruolo degli enti locali e regionali nell'inclusione e nell'integrazione dei migranti:

1) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-01: promozione di programmi di sponsorizzazione comunitaria e integrazione delle persone bisognose di protezione

2) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02: integrazione e inclusione a livello locale e regionale

3) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-03: sostegno all'integrazione nell'istruzione dei bambini e dei giovani adulti migranti

4) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04: iniziative multi-stakeholder per l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro

5) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-05: promozione di percorsi complementari collegati all'istruzione e/o al lavoro

6) AMIF-2023-TF2-AG-CALL-06: azioni transnazionali per sostenere gli Stati membri nell'ambito della protezione dei minori migranti



Scadenza presentazione candidature: 16 maggio 2023

Maggiori informazioni



CERV: bando 2023 Memoria Europea (CERV-2023-CITIZENS-REM).

Il bando sostiene progetti che affrontano il tema della memoria storica comune europea e sensibilizzano i cittadini dell'UE alla storia, alla cultura e ai valori comuni europei. In particolare finanzia progetti nazionali e transnazionali riguardanti una o più delle seguenti priorità:

Transizione democratica, (ri)costruzione e rafforzamento della società fondata sullo Stato di diritto, sulla democrazia e sui diritti fondamentali;

Rafforzare la memoria dell'Olocausto, del genocidio, dei crimini di guerra e contro l'umanità per consolidare la democrazia nell'UE;

Migrazione, decolonizzazione e società europee multiculturali;

Integrazione europea e sue realizzazioni più significative.

La sovvenzione richiesta per un progetto non può essere inferiore a 50.000 euro, la durata del progetto deve essere compresa tra 12 e 24 mesi.

Beneficiari: persone giuridiche pubbliche e private stabilite negli Stati UE o nei Paesi candidati e potenziali candidati, se sottoscrivono l'accordo di associazione al programma CERV.

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti (1 coordinatore di progetto -che deve essere un ente, pubblico o privato, senza scopo di lucro o un'organizzazione internazionale - e 1 co-applicant).

Scadenza presentazione candidature: 6 giugno 2023

Bando CERV - Gemellaggi di città



Il Bando Town Twinning promuove lo scambio tra persone provenienti da Paesi diversi per rafforzare la comprensione e la tolleranza reciproca e offrire l'opportunità di ampliare le proprie prospettive e favorire un senso di appartenenza europea.



Finanzia progetti che intendano coinvolgere persone provenienti da città gemellate, con un background socio-economico, oltre che di genere e origini differenti.

L'invito apre il 15 marzo prossimo e sarà aperto fino al 20 settembre 2023

Programma Mangiaplastica: contributi per i Comuni

Il Ministero della Transizione ecologica promuove l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.





Il programma Mangiaplastica finanzia l'acquisto di un solo eco-compattatore per i Comuni con meno di 100 mila abitanti e di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti per i Comuni con una popolazione superiore. In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di: 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media; 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.





Per l'annualità 2023 i Comuni possono presentare la domanda dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023, sul portale Invitalia PA Digitale.



Programma LIFE: prossimi bandi previsti ad aprile





Il bando LIFE 2023 sarà pubblicato a partire da metà aprile. I bandi per la transizione verso l'energia pulita dovrebbero essere pubblicati a partire da metà maggio.





Dal 25 al 28 aprile, L'Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l'ambiente CINEA organizzerà una serie di sessioni informative virtuali per guidare i potenziali candidati nella preparazione della proposta progettuale, mentre all'inizio di giugno 2023 si terrà una sessione informativa dedicata alle specificità dei bandi per la Transizione energetica pulita.

Lifelong Learning Awards 2023





I Lifelong Learning Awards danno visibilità ad iniziative creative ed inclusive legate all'apprendimento permanente, realizzate da organizzazioni e individui in tutta Europa. Questa edizione del Premio intende riunire buone pratiche sul tema "Competenze chiave per tutti: un approccio di apprendimento permanente alle competenze".

Presentazione delle candidature entro il 31 agosto 2023



Call Science Film Festival





Quest'anno il Science Film Festival è partner ufficiale di supporto del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema. Il tema è un appello per la protezione e il rilancio degli ecosistemi in tutto il mondo.

Il Goethe-Institut e lo United Nations Decade on Ecosystem Restoration invitano registi, emittenti, produttori e organizzazioni di tutto il mondo a partecipare al Premio, inviando film che ispirino la prossima generazione di scienziati e ambientalisti.





Il Science Film Festival assegna sei premi scelti da una giuria internazionale. A loro viene assegnato un premio in denaro di 1.000 euro ciascuno. Il Premio della Giuria è accompagnato da un premio in denaro di 3.000 Euro.

Le iscrizioni sono gratuite.

Scadenza: 20 marzo 2023.

15 marzo, Stoccolma

Europe let's cooperate





9^ edizione del forum di cooperazione interregionale, occasione per illustrare il 2° invito a presentare proposte di progetto. Se hai intenzione di candidarti e cerchi partner di progetto, suggerimenti o ispirazione per progetti di cooperazione di successo, allora #europecooperates fa per te.

30-31 marzo 2023, Friburgo

Conferenza EUSALP sull'economia circolare





1^ conferenza internazionale sull'economia circolare organizzata dalla Svizzera, che nel 2023 ha assunto per la prima volta la presidenza della strategia macroregionale Ue per la regione alpina (EUSALP).

L'evento intende dare visibilità agli approcci regionali all'economia circolare nelle regioni alpine europee e analizzare le le condizioni necessarie per lo sviluppo di un'economia circolare di successo, sulla base di osservazioni scientifiche ed esempi concreti di progetti nei settori dell'agricoltura, dell'industria alimentare e delle costruzioni.



30 marzo 2023, Bruxelles

Patto dei Sindaci: conferenza "Cities on the frontline of the energy crisis"





Le città sono in prima linea nella realizzazione dellla transizione energetica in Europa, la conferenza si concentrerà sulle risposte locali alla crisi energetica e su come queste risposte possano diventare strategie per per ridurre il consumo di energia e la dipendenza dal gas russo negli anni a venire.



Programma ESPON: consultazione pubblica





Fino al 1° marzo prossimo è possibile partecipare alla consultazione on line sui nuovi piani d'azione tematici ESPON per partecipare alla costruzione del futuro della ricerca europea sullo sviluppo territoriale. I 4 Piani di azione:

"Adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici", "Vivere", "Lavorare e viaggiare oltre confine", "Connettività intelligente", "I territori europei nelle interazioni globali".



The MOOC "Erasmus+ funding opportunities"





Questo corso MOOC (massive open line Courses) è stato sviluppato per informare sulle novità del programma Erasmus+ (2021-2027), sul processo di approvazione delle candidature e per aumentare le possibilità di ricevere finanziamenti Erasmus+.

Volontario Europeo in Svizzera





Nell'ambito del progetto ESC (Corpi europei di Solidarietà) l'ONG ICYE International Cultural Youth Exchange seleziona volontari per le attività di gestione del museo interattivo Sensorium, situato in un piccolo paese della Svizzera tedesca.

Sono previsti i rimborsi per il viaggio oltre a vitto, alloggio e spese varie.

Scadenza: 31 marzo

Bando Ministero dell'Istruzione 2023/24: Assistenti di lingua italiana all'estero





Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il nuovo bando 2023/25 per lavorare come assistenti di lingua italiana, per 8 mesi, in: Austria, Francia, Belgio, Spagna, Germania Irlanda, Regno Unito.

Scadenza: 6 marzo

Concorso nazionale "1941 il Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i popoli"





Terza edizione del Concorso nazionale dedicato alle scuole per sul tema della Cittadinanza europea, ispirato al Manifesto di Ventotene per l'Europa unita e ai valori della Costituzione. Sono richiesti elaborati testuali e/o multimediali, da inviare entro il 30 aprile





Borse di studio per Master in Management dei Finanziamenti Europei





L'INPS mette a disposizione tre Borse di studio, indirizzate a dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a copertura totale della quota di iscrizione per un Master in Management dei Finanziamenti Europei con l'obiettivo di formare la figura dell'europrogettista all'interno della Pubblica Amministrazione italiana.

Scadenza: 1° marzo.