Baceno ufficializza lo stemma: richiesta di concessione alla Presidenza della Repubblica

All'unanimità il consiglio comunale ha approvato lo stemma comunale e il gonfalone. E' stato un atto necessario affinché il comune possa regolarizzare la posizione araldica dello stemma e il sindaco ora possa inviare la richiesta alla Presidenza della Repubblica e al presidente del consiglio dei ministri per l'ottenimento del decreto di concessione.

"Il comune, pur utilizzando da molti anni un proprio stemma sul bollo e sulla carta intestata, non ha mai ottenuto la concessione presidenziale. Nella richiesta è stato quindi confermato – spiega il sindaco Andrea Vicini - lo stemma già in uso". A scudo bipartito. Nel primo a sfondo azzurro con leone rampante, lampassato e armato, che tiene nelle branche una mela cotogna di colore azzurro fogliata di verde.

Nel secondo a sfondo rosso un castello d’argento aperto e finestrato. La corona di Comune argentata sovrasta lo scudo. Nello scudo, il capo caricato della stella d’oro a cinque raggi in ricordo dell’eccidio di Goglio, l’elemento decorativo è costituito a destra da ramo di alloro con bacche d’oro e a sinistra da ramo di quercia con ghiande d’oro, incrociati e legati da nastro tricolore. Per il gonfalone l’amministrazione richiede un drappo quadrangolare che riprende i colori dello stemma, ma disposti in modo invertito, quindi a destra rosso e a sinistra blu.