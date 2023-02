Contributi comunali per iniziative culturali, sportive e sociali

C'è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda per i contributi del comune di Domodossola a favore di soggetti pubblici ed organismi privati senza scopo di lucro per iniziative e manifestazioni in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale. Le iniziative si dovranno svolgere nel corso del secondo semestre 2023.

Possono presentare domanda Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni, Federazioni sportive del Coni, Società sportive ed altri organismi associativi, riconosciuti e non riconosciuti, che non hanno finalità di lucro.

Sono ammissibili le iniziative e le manifestazioni che siano rilevanti nel contesto comunale, perseguano interessi pubblici e abbiano carattere innovativo, originale e qualità progettuale. Non dovranno avere fine di lucro. Non sono ammissibili richieste di contributo annuale, finalizzate al generico finanziamento di scopi e finalità istituzionali o all'ordinaria attività di Associazioni ed Enti. La misura del contributo sarà stabilita dalla Giunta Comunale

Sul sito del Comune e in allegato tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande.