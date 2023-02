Il Comune di Domodossola adotta la Carta europea della disabilità. Ingressi gratuiti per persone con disabilità (e accompagnatori) ai musei di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva e nei loro spazi espositivi in occasione di mostre temporanee, accessi senza costi al Teatro Galletti e agli impianti sportivi comunali previa prenotazione. Sono alcune delle agevolazioni che l’amministrazione comunale ha previsto nell’ambito di una convenzione sottoscritta con la Presidenza del consiglio dei Ministri. Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. La convenzione ha ricevuto il via libera della giunta comunale il 16 febbraio.

La carta europea, in formato tessera, consentirà di sostituire tutti i certificati e i verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere a beni e servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate. Il Comune di Domodossola riconosce inoltre priorità nell'accesso ai propri uffici e alle farmacie comunali ai titolari della Carta europea della disabilità" o ai loro delegati.

È possibile richiedere la disability card direttamente sul sito dell'Inps, che ha una sezione dedicata. La carta è prevista per gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67 per cento e per gli: invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento o con assistenza e integrazione sociale ai sensi della legge 104, ciechi civili, sordi civili, invalidi e inabili (legge 222/1984), invalidi sul lavoro o con diritto ad assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica, inabili alle mansioni, cittadini con trattamenti previsti per invalidi e reduci di guerra.

La proposta al Comune per l’attivazione della Carta europea della disabilità era arrivata attraverso la presentazione di una mozione della consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi nell’ottobre scorso, ed era stata votata all'unanimità. Da li è partito l'iter necessario per riconoscere , nell’ambito delle attività e dei servizi erogati dal Comune, ai titolari della Carta europea della disabilità una serie di agevolazioni che ne favoriscano l’accesso all’offerta culturale, ricreativa e socializzante della città, contribuendo a garantire la piena partecipazione alla vita sociale e consentendo un accesso più semplice e rapido ai servizi.