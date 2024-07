"I tempi del bello", un evento straordinario per Domodossola

Domodossola torna protagonista del panorama artistico nazionale con la mostra che sarà inaugurata giovedì 18 luglio a Palazzo San Francesco. Il titolo, "I tempi del bello", ci racconta di un viaggio tra il classicismo seicentesco di Guido Reni e la contemporaneità di Magritte. Le opere in mostra saranno svelate nel corso del vernissage in programma alle ore 18.00 di giovedì.

“Sono molto orgoglioso - dice l'assessore alla cultura Daniele Folino - di essere giunto anche quest'anno all’inaugurazione della nuova grande mostra che vedrà nei prossimi mesi qualità culturale ed espressione artistica straordinari protagonisti a Palazzo San Francesco. Saranno mesi eccezionali che, sono sicuro, vedranno anche quest'anno un numero importante di visitatori. Negli anni le presenze alle nostre mostre sono costantemente cresciute, andando ad avvalorare l'ottimo lavoro costruito dall'amministrazione comunale con tutti i suoi partner e sponsor privati. Tutto ciò cristallizza l'idea che a Domodossola ci sia questa capacità di fare cultura, di valorizzare l'arte e di costruire dei grandi eventi che hanno poi un ritorno molto significativo”.

Un lavoro che l'amministrazione comunale ha costruito grazie alla collaborazione di molti: “Non posso che ringraziare i nostri uffici, tutti i nostri collaboratori che hanno fatto in questi mesi uno sforzo straordinario e in particolare i tre curatori della mostra, il dottor Federico Troletti, il professor Papetti, il professor Antonio D'Amico - dice infatti l'assessore Folino -. Ovviamente un grazie agli sponsor privati che anche quest'anno hanno voluto sottolineare la forza degli eventi che caratterizzano la città di Domodossola, e la Fondazione Ruminelli che è parte fondamentale nelle scelte culturali e scientifiche che fanno crescere la città. La mostra è veramente straordinaria, ci sono dei pezzi che stupiranno tutti. C'è stato uno sforzo grandissimo di collaborazione e partnership con tantissime istituzioni e realtà museali italiane, oltre a collezionisti privati e istituzioni. Lo sforzo è quello di riconfermare che una cittadina come Domodossola è in grado di produrre una grande mostra, di stare nel circuito nell'arte e di contribuire a creare effervescenza scientifica e culturale”.