Quaresima, via Crucis al Calvario ogni domenica

Al Sacro Monte Calvario, per il periodo di Quaresima, ogni domenica alle 15, partendo dal piedi della via Sacra, si svolgerà la via Crucis.

Il 26 febbraio sarà animata dalle parrocchie dell'Ossola, il 5 marzo dai detenuti del carcere di Verbania, il 12 dalle suore rosminiane di Intra e Borgomanero, il 19 marzo sarà animata dalla parrocchia Beato Antonio Rosmini di Milano, il 26 marzo dalla parrocchia di Calice e il 2 aprile dai giovani. Al termine del cammino sarà celebrata la via Crucis in santuario. In Quaresima sarà presente un sacerdote per colloqui e confessioni.