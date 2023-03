Anche una prova fisica per diventare agente di polizia municipale

Dovranno superare anche una prova fisica i candidati che aspirano a diventare agente di polizia municipale a Domodossola. Nel bando di concorso indetto dall’amministrazione comunale per l’assunzione di un vigile a tempo pieno e indeterminato uno dei test sarà proprio la dimostrazione di ‘’idoneità psico-fisica alle specifiche proprie del profilo da ricoprire’’.

L’accertamento dell’idoneità all’impiego ‘’sarà effettuato dall’Amministrazione conformemente alle vigenti disposizioni in materia’’. Un requisito che in diversi concorsi pubblici è sparito perché di dà quasi per scontato che chi voglia far parte delle forze dell’ordine debba essere efficiente e fisicamente idoneo alla mansione.

Invece nel bando pubblicato dal Comune ossolano c’è anche la prova di efficienza fisica da superare, con tanto di spiegazioni a quali esercizi fisi sarà sottoposto il candidato: ‘’dai sollevamenti alla sbarra alla corsa e ai piegamenti sulle braccia continuativi’’.