Asl, dal Pnrr 11 milioni per sostituire apparecchiature obsolete e digitalizzare l’assistenza

Degli oltre 175 milioni di euro che l’amministrazione regionale ha provveduto a impegnare per le aziende sanitarie locali tramite fondi provenienti dal Pnrr allo scopo di consentire la sostituzione delle “grandi” apparecchiature sanitarie obsolete e non soltanto, circa 11 milioni sono stati destinati all’Asl del Vco.

Ne dà notizia il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, che in un comunicato esprime la propria soddisfazione. “L’ammodernamento del parco tecnologico in dotazione agli ospedali del territorio, peraltro già in corso come comunicatoci dalla manager Chiara Serpieri ­ rimarca Preioni - consente alla nostra azienda sanitaria di fare un salto di qualità in un periodo storico particolare in cui la salute e il benessere dei cittadini, dopo l’emergenza pandemica, sono tornati prepotentemente al centro dell’attenzione e più importanti che mai. Grazie ad apparecchi tecnologicamente avanzati quali ad esempio nuove Tac, mammografi e risonanze magnetiche - sottolinea il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte - i nostri operatori saranno ora in grado di garantire una maggiore sicurezza dei loro pazienti".

"L’investimento complessivo di oltre 175 milioni di euro, va rimarcato -così Preioni-, permetterà alle Asl piemontesi, e dunque pure a quella del Verbano Cusio Ossola, di migliorare anche la digitalizzazione dell’assistenza e la qualità dei processi e di attuare interventi di digitalizzazione dei Dea di primo e secondo livello".