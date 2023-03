Via l'amianto dai tetti di due condomini Atc di via Romita

Approvata dalla giunta regionale la delibera che consentirà ad Atc Piemonte Nord di intervenire a Domodossola per sostituire due coperture in amianto nelle palazzine gestite in via Romita, con un intervento da 500 mila euro. Quattro i numeri civici interessati.

I lavori, dopo l’appalto, partiranno grazie a un contributo di 200 mila euro da parte dell’amministrazione piemontese, che a suo tempo aveva emesso un bando per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, e di circa 300 mila euro stanziati dall’Agenzia territoriale per la casa.

Il presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni esprime soddisfazione e ringrazia l’assessore regionale competente Chiara Caucino per la collaborazione. “La rimozione dell’amianto negli edifici di via Romita -così Marchioni- è segnale di attenzione per i cittadini residenti nei fabbricarti circostanti e verso i nostri inquilini, che meritano di poter vivere in alloggi di edilizia residenziale pubblica sempre più all’altezza delle nuove tecnologie e in grado di dare loro una migliore qualità di vita e sicurezza”.

“La collaborazione con l’amministrazione Cirio e l’assessore Caucino in relazione alle politiche di welfare abitativo -sottolinea il presidente dell’Atc del Piemonte Nord- ci sta permettendo, seppur in un periodo storico particolarmente complicato e delicato come quello che stiamo vivendo, di portare a termine una buona parte dei progetti avviati nel quadrante. Molto resta da fare per le manutenzioni varie -conclude Marchioni- ma grazie alla sinergia con gli uffici regionali e non solo, prosegue l’impegno per riqualificare il nostro vasto patrimonio immobiliare, in parte vetusto”.