Quando parliamo del bendaggio compressivo come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando di una tecnica terapeutica molto particolare ma soprattutto molto utile perché viene spesso consigliata e utilizzata dai vari professionisti sanitari per migliorare e accelerare la guarigione di alcune lesioni che per esempio potrebbero interessare o gli arti superiori o gli arti inferiori dipendendo dalla situazione specifica del paziente della paziente che si ha davanti

Praticamente si tratta di una metodologia che consiste nell'applicare un bendaggio elastico su quella zona dove abbiamo avuto quella lesione e parliamo per esempio degli sportivi che sempre hanno a che fare con fratture e con lesioni e quindi dobbiamo trovare sempre dei modi rapidi per risolvere e grazie a questo bendaggio elastico praticamente si crea una sorta di pressione che favorisce la circolazione linfatica e soprattutto sanguigna in quella parte del corpo

Infatti questa pressione è creata dal bendaggio compressivo riesce a ridurre l'edema o gonfiore così da migliorare immediatamente la circolazione come primo punto, e già non è poco

È come secondo punto praticamente riesce a prevenire la formazione di coaguli di sangue con tutti i rischi potenziali del caso, oltre al fatto che riesce a limitare il dolore associato a quella lesione e soprattutto a ridurre il rischio di infezioni che è un rischio sempre molto alto in queste situazioni





Come già accennavamo questo tipo di bendaggio complessivo deve essere applicato sulla supervisione di un professionista sanitario che può essere un infermiere e bisogna farlo perché in questo modo siamo sicuri che è stata applicata in modo corretto e non abbiamo fatto dei danni





Tra l'altro potremmo parlare della figura professionale dell'infermiere a domicilio che è un professionista sanitario che si occupa appunto di aiutare i pazienti che si ritrovano in una situazione di bisogno a domicilio e queste potrebbe essere una di queste, e cioè l’applicazione di un bendaggio compressivo.





Praticamente il paziente può trovarsi in una fase di recupero magari dopo un intervento chirurgico dopo una lesione però è rimasto a casa sua perché non si può recare in ospedale o in ambulatorio e comunque ha un tipo di problema che richiede un trattamento anche domiciliare





Un infermiere a domicilio può fare tante cose per una persona





Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un infermiere o una infermiere a domicilio può fare tante cose per un paziente o per una paziente in questo caso in questione prima di tutto deve monitorare le condizioni del paziente per somministrare le cure necessarie

Per quanto riguarda l'applicazione del bendaggio complessivo prima l'infermiere deve valutare in che situazione e condizioni si trova quella zona che ha la lesione così da determinarne l'entità e la gravità





E a quel punto potrà procedere con questo tipo di bendaggio in modo accurato creando una pressione graduale sulla zona con la lesione e avvolgendo questo bendaggio in modo uniforme non troppo stretto stretto per evitare che il paziente poi abbia dei problemi e soprattutto per evitare anche il rischio di infezioni come dicevamo in precedenza