Dal passaporto alla carta di identità: l'ufficio postale è un centro servizi

‘’Grazie a Poste Italiane per l’impegno mantenuto con la nostra comunità’’. E’ soddisfatto Stefano Bellotti, sindaco di Borgomezzavalle, dopo che l’ufficio postale del paese è diventato uno dei prescelti nel progetto Polis, il che permetterà ai residenti di utilizzare l’ufficio per accedere a certificati, documenti che vanno dalla carta di identità al passaporto, dalla tessera sanitaria al codice fiscale, dai certificati anagrafici a quelli giudiziari.

Il programma Polis di Poste Italiane, che era stato di recente presentato a Roma, si rivolge a 7 mila comuni italiani con meno di 15 mila abitanti.

‘’Poste hanno scongiurato in passato la chiusura dell’ufficio – dice Bellotti - , poi hanno installato l’Atm per i prelievi e ora attivato il programma Polis. Un impegno mantenuto con la nostra comunità, un'azione che rimarca l’attenzione di Poste alle piccole realtà delle aree interne e che aiuta le zone di montagna come le nostre a evitare lo spopolamento’’.

Dunque l’ufficio di Seppiana è ora una casa di servizi digitali dove il cittadino potrà usufruire di diversi servizi per i quali prima doveva fare alcuni chilometri.

Il progetto Polis è stato finanziato con 800 milioni di euro dal Pnrr.