Rifugio Alpe Colma: si cerca nuovo gestore

Il rifugio Alpe Colma sta cercando un gestore per i prossimi sei anni. Il bando, aperto fino al 15 aprile, offre un’opportunità unica per chi desidera gestire una struttura immersa nella natura e nella storia, a 1570 metri di quota, tra le valli Anzasca e Antrona. Il rifugio, inaugurato nel 2005, è un punto di riferimento per escursionisti e amanti della montagna, grazie alla sua posizione strategica lungo i percorsi della Grande Traversata delle Alpi (Gta) e del Sentiero Italia.

Il rifugio, nato dalla ristrutturazione di una tradizionale stalla, è circondato da un paesaggio mozzafiato, con una vista impareggiabile sulla parete Est del Monte Rosa. La zona, caratterizzata da un’ampia varietà di sentieri, è un vero paradiso per gli escursionisti, che possono raggiungere il rifugio con percorsi di diversa difficoltà, tra cui quello da Castiglione, che passa per l’antico alpeggio di Drocala.

Con 12 posti letto suddivisi in due camere e una saletta da pranzo in grado di ospitare fino a trenta persone, il Rifugio Alpe Colma è la scelta ideale per chi vuole offrire un’accoglienza autentica e tranquilla ai visitatori in cerca di una pausa dalla routine quotidiana. Il gestore avrà a disposizione una struttura con acqua calda e docce, in grado di garantire il massimo comfort pur mantenendo il fascino della montagna più pura.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 aprile, quindi chi è interessato a questa affascinante sfida ha ancora qualche settimana per fare il primo passo verso un’opportunità unica nel cuore della Val d’Ossola. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il comune all’indirizzo tecnico@comune.calascacastiglione.vb.it.