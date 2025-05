Intitolato a Geo Minacci il sentiero tra Cresti e Vallemiola

Sarà intitolato a Geo Minacci il sentiero escursionistico che collega Cresti, Vallemiola e Montescheno. Un percorso che unisce due aree importanti, votate alle attività agricole, entrambe in posizione panoramica sulla valle: Varchignoli è il sito con terrazzamenti dell’epoca megalitica e Vallemiola il borgo con forni, torchi e chiese.

L’escursione, in programma domenica 4 maggio e organizzata dal Cai di Villadossola, partirà alle 9 da Cresti, per raggiungere Vallemiola per l’ora di pranzo, poi alle 16 rientro a Cresti.