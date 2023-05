SS 33, lavori nuova illuminazione agli svincoli di Anzola e Domo Sud: chiusure al traffico da domani

In programma da domani (15 maggio) l’avvio degli interventi di Anas per la realizzazione degli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli di Anzola d’Ossola, al km 104,200, e di Domodossola Sud, al km 119,900 della Statale 33 del Sempione.

“Per motivi di sicurezza e di carattere tecnico -segnala Anas-, giacché le lavorazioni richiedono l’occupazione della sede stradale con mezzi d’opera e maestranze, i rami di ingresso e uscita su entrambe le carreggiate saranno chiusi al traffico non contemporaneamente ma in successione per il tempo necessario a eseguire gli interventi, con riapertura alla circolazione di ogni rampa non appena terminati i lavori”.

Le chiusure saranno attive da lunedì 15 maggio a venerdì 2 giugno nella sola fascia oraria 7:00 – 19:00. Durante il fine settimana è prevista la sospensione dei lavori e della limitazione al traffico. Ogni chiusura sarà indicata tramite apposita segnaletica e il traffico potrà usufruire dello svincolo precedente o successivo sia in ingresso che in uscita.

A causa delle limitazioni in vigore sulla vicina viabilità provinciale, i mezzi pesanti che hanno necessità di entrare sulla statale 33 allo svincolo di Anzola d’Ossola in direzione Milano potranno percorrere la strada provinciale 65 in direzione nord con ingresso sulla SS33 allo svincolo di Pieve Vergonte (km 110).