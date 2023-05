Dedicato alla maestra Emy il parco giochi delle scuole di Craveggia

Un parco giochi, a perenne ricordo di una persona che non c’è più, ma i cui insegnamenti resteranno saldi nella memoria di tutti i suoi allievi, delle colleghe e di tutti coloro che le hanno voluto bene e ne hanno apprezzato le qualità.

“In memoria della cara maestra Emilia Selva, che per quasi trent’anni, con professionalità e dolcezza, ha accompagnato nella crescita i bambini della scuola dell’infanzia di Craveggia, i fratelli Mario, Adriano e Mauro con le rispettive famiglie hanno donato materiale per le attività motorie in vista della realizzazione della nuova palestra, che verrà condivisa con gli alunni della scuola primaria”. Così i bambini e le insegnanti , che ringraziano di cuore, da queste colonne, per la generosa offerta”.

L’area giochi, dedicata alla maestra scomparsa lo scorso novembre, è stata inaugurata alla presenza anche degli studenti della Primaria, delle insegnanti e della dirigente scolastica Katia Bergamaschi, nonché del sindaco Paolo Giovanola, del parroco don Stefano Gallina e dei parenti della maestra mancata pochi mesi fa e dei genitori degli alunni, che hanno raccolto una somma di denaro grazie alla quale sono stati acquistati i giochi da giardino e ricavato un angolo dedicato alla memoria della cara maestra Emy.