Le Kennedy raccontano la scuola che cambia: protagonisti gli studenti e una nuova visione educativa

La scuola cambia: da quando il maestro Simone Fernandez immaginò un ambiente fortemente innovativo e inclusivo ha compiuto enormi passi avanti, e l'impegno e la passione di questo grande innovatore ancora oggi influenzano la visione del mondo scolastico.

Il 2° Circolo di Domodossola in questa direzione ha lavorato moltissimo in questi anni, e saranno proprio gli studenti a raccontare questo impegno sabato 24 maggio in occasione di una mattinata che sarà anche occasione di confronto con chi, ogni giorno, costruisce una nuova scuola, ovvero Giacomo Stella, Daniele Barca, Eugenio Paterlini.

"Un appuntamento organizzato quale momento conclusivo dei due Ptof, Piani Triennali dell'Offerta Formativa, che hanno portato a una vera evoluzione della nostra scuola - spiega la dirigente del 2° Circolo Nicoletta Montecchi - un'innovazione iniziata da Simone Fernandez, che introdusse tra le altre cose il tempo pieno e favorì l'inclusione scolastica. Sabato 24 maggio alle 9.00 i nostri bambini racconteranno come hanno fatto scuola in questi anni, illustrando ai genitori le tante attività come la scuola diffusa, al di fuori del nostro edificio scolastico e ospitata all'aperto, nei musei, nelle aziende. Parleranno dei progetti specifici sulla storia e altri temi, e del progetto di riorganizzazione degli spazi mensa, pensato proprio da loro".

A partire dalle ore 10.00 poi si svolgerà un incontro, organizzato in collaborazione con lo Studio ABC di Domodossola, per parlare di visioni della scuola, tra passato e futuro: "Giacomo Stella responsabile scientifico di Sos Dislessia per l'inclusione, Daniele Barca dirigente scolastico dell'IC Modena 3 per l'innovazione e Eugenio Paterlini responsabile di Officina Educativa Reggio Emilia per l'utilizzo di spazi alternativi nella didattica, ci permetteranno di confrontarci sui temi più attuali, riflettendo su ciò che vorremo per la scuola". L'appuntamento è aperto a tutti, ma preferibile la registrazione all'indirizzo email visionidiscuola@circolo2domo.edu.it.