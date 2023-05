Quando parliamo del servizio di noleggio pulmino tour nazionali praticamente stiamo parlando di un servizio molto importante tutto l'anno, ma lo è ancora di più chiaramente nel periodo di alta stagione che è un periodo dove molte persone vanno in vacanza e quindi magari si spostano dal sud al Nord o viceversa o addirittura si spostano all'estero e vogliono fare un tour Nazionale in tante città e hanno bisogno di un pulmino perché sono un gruppo di persone

Quando parliamo di alta stagione ognuno dice la sua però in genere si parla del periodo da Pasqua fino anche a settembre-ottobre visto che ormai l'estate è molto più lunga rispetto a prima e magari fino a fine settembre fa molto caldo e quindi un gruppo di persone potrebbe pensare di noleggiare un pulmino per farsi una vacanza in tutto il Paese con un tour anche settembre o meglio anche a fine settembre

In genere quando si parla di noleggiare un pulmino per un tour nazionale è chiaro che si parla di noleggiare un pulmino con un conducente perché difficilmente una persona che sta nel gruppo di quelle che vanno in vacanza vuole mettersi a stressarsi tutto il periodo Magari anche più di una settimana a guidare tra le varie città e a doversi stancare, e a non potersi godere le varie escursioni e le varie tappe perché praticamente in questo modo non sarebbe più una vacanza

Il fatto dell'alta stagione ci dice anche che sarebbe molto importante muoversi come un certo anticipo e per esempio se vogliamo fare un tour nel paese a giugno avremmo dovuto muoverci già almeno da marzo per poter trovare qualche offerta interessante,considerando che parliamo di un settore dove soprattutto una grande città la concorrenza è molto alta, e questo favorisce delle offerte molto competitive

Certo però non possiamo aspettarci che queste imprese ci facciano queste offerte all'ultimo minuto perché altrimenti è chiaro che a quel punto dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento come si suol dire

Dobbiamo vagliare vari preventivi prima di scegliere quello che più è adatto alle nostre esigenze

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo vagliare vari preventivi prima di scegliere quello che più è adatto alle nostre esigenze e ai nostri bisogni che poi prima di tutto vuol dire che sia adatto al budget che abbiamo stanziato, e che deve essere un budget che naturalmente non mette in difficoltà il nostro bilancio familiare soprattutto se magari viviamo in una famiglia numerosa

Questo significa che dobbiamo andare a parlare semplicemente con varie agenzie di noleggio e capire anche le condizioni di noleggio non solo la questione del prezzo finale è ad esempio capire quali sono le modalità di pagamento, che è un tema molto importante

Fino a qualche anno fa veniva permesso solo di pagare con la carta di credito mentre poi siccome molte persone non ne hanno una hanno deciso di provare altre strade come per esempio fare un bonifico e aggiungere una cauzione